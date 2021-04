Verdachten van moord in Tielt vrijgelaten

Begin deze maand werd in Tielt een man neergestoken. De dertiger uit Pittem werd met verschillende messteken verwond. Het slachtoffer vluchtte na de steekpartij weg in een zijstraat van de Tieltse Markt en viel daar neer. De hulpdiensten probeerden de Pittemnaar nog te reanimeren maar hij overleed uiteindelijk in het ziekenhuis.

De politie pakte 3 verdachten op, maar die zijn nu weer vrijgelaten. Er zijn niet genoeg bewijzen dat ze iets met de zaak te maken hebben. Politie en gerecht hopen de daders onder meer te vinden via camerabeelden uit de omgeving. Wie beelden heeft die nuttig kunnen zijn voor het onderzoek - of andere tips - mogen die zeker aan de politie bezorgen.