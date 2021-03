Verkeer naar en in Technologiepark Zwijnaarde wordt makkelijker

“Ook al zijn de plannen nog niet allemaal concreet, toch is er nu al zicht op mogelijke verbeteringen”, zegt Filip Watteeuw (Groen), schepen van Mobiliteit in Gent. “Omdat het voor fietsers niet altijd veilig is om naar het Technologiepark in Zwijnaarde te rijden, komt er mogelijk een nieuwe fietsbrug. Het Agentschap Wegen en Verkeer bekijkt die mogelijkheid. Vlaanderen onderzoekt ook of er een betere bus- of tramverbinding kan komen.” Volgens Tech Lane Ghent zou de nieuwe fietsverbinding er over 2 jaar komen. De UGent en bedrijven dromen zelfs van een tram die tot in het centrum van het Technologiepark rijdt.

