Versplinterde socialisten in Aalst herenigen als Vooruit: "Onze verloren kinderen zijn terug thuis"

“We komen van ver maar we werken opnieuw heel goed samen in de gemeenteraad en ook persoonlijk klikt het opnieuw beter. Dat is heel erg belangrijk. Ik voel me goed bij deze nieuwe stap”, benadrukt Vande Steen. “We laten het verleden achter ons.” Het feit dat de voormalige SP.A een naamsverandering ondergaat en verandert in een bredere beweging, is ook een verklaring voor het feit dat de plooien opnieuw glad gestreken konden worden. “Ik ben heel erg enthousiast dat we opnieuw zullen samenwerken”, zegt Sam Van De Putte (voormalig SP.A).