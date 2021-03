Zes tieners over de nieuwe coronamaatregelen: van "motivatie raakt op" tot "het mocht nog strenger"

“Kinderen en jongeren zouden niet zo zwaar getroffen mogen worden en moeten de laatsten in de lijn zijn om de druk van de maatregelen te voelen", zegt kinderrechtencommissaris Caroline Vrijens. “Kinderen zijn misschien niet fysiek, maar wel psychisch kwetsbaar voor corona. Al denk ik wel dat er weloverwogen beslissingen genomen zijn en dat het noodzakelijk is om maatregelen in te voeren. Hopelijk kunnen scholen op 19 april weer voltijds open.”

Vrijens is momenteel vooral bezorgd over de paasvakantie zelf. “Ik denk dat het heel moeilijk is voor jongeren en kinderen dat hun plannen weer in het water vallen. Ze snakken echt naar een beetje ademruimte en vrijheid om toch wat leuke dingen te kunnen doen. Ik wil gemeenten oproepen om hun speeltuinen, skateparken en pleintjes open te houden. Zo kunnen jongeren toch nog een beetje genieten op een veilige manier.”

Daarnaast benadrukt Vrijens dat er tijdens de noodopvang beschikbaar zal zijn voor kinderen met werkende ouders, maar ook voor kinderen die het thuis moeilijk hebben en kinderen uit een kwetsbare doelgroep.