Welke vragen heb jij over de nieuwste beslissingen van het Overlegcomité?

Zoals verwacht heeft het Overlegcomité een aantal verstrengingen van de coronamaatregelen aangekondigd. Vanaf maandag worden de lessen in het lager en secundair onderwijs opgeschort, buiten mogen we nog met 4 in plaats van 10 mensen afspreken, niet-essentiële winkels moeten op afspraak werken, en contactberoepen moeten sluiten. Dat blijft voorlopig voor 4 weken zo. Heb je vragen over de nieuwe maatregelen? Stuur ze ons via onderstaand formulier.