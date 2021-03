VRT NWS lanceert EDUbox over cultuur voor jongeren

Vraag aan jongeren wat volgens hen cultuur is en ze zullen in eerste instantie mogelijk niet verder komen dan de Mona Lisa, Shakespeare en La La Land. Maar cultuur is veel meer dan dat. Ook mode, muziek, dans, games en zelfs wiskunde maken deel uit van cultuur. Waar het in feite om gaat, is de manier waarop iedereen betekenis geeft aan de wereld waarin hij of zij leeft.

Zo bekeken is cultuur iets waar we elke dag mee bezig zijn, niet in het minst de jongeren zelf. Ze geven de wereld mee vorm door hoe ze zich kleden, wat ze eten, waarover ze praten en wat ze delen op hun sociale media. Daar bewust naar leren kijken, vergroot bovendien hun cultureel bewustzijn. Dat is belangrijk, omdat jongeren zo als burger een kritische houding ontwikkelen én een brede blik op de wereld krijgen.

Om leerlingen uit het middelbaar onderwijs te helpen met het vormen van een groter cultureel bewustzijn ontwikkelde VRT NWS een EDUbox over het thema. De leerlingen krijgen aan de hand van tal van voorbeelden uit hun eigen leefwereld een beter inzicht in wat cultuur betekent en waarom het belangrijk is. Daarnaast komen ze meer te weten over de culturele vaardigheden en oefenen ze die aan de hand van Reflector, een speciaal voor deze EDUbox ontwikkelde foto-app.

Bekijk hier de trailer van de EDUbox en lees nadien verder onder de video: