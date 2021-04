Wase trekpaarden wereldwijd in trek, van Polen tot Amerika: “Zelfs Japanners vragen naar de paarden"

Wase trekpaarden zijn weer helemaal in, ook in het buitenland. Nergens in België worden er meer veulens gekweekt dan in het Waasland. Tijdens de topjaren waren er 40.000 veulens in de regio. “Ik kreeg zelfs telefoon uit Japan voor 2 merries”, vertelt paardenfokker Jozef Colman uit Moerzeke.