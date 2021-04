Ziekenhuis Heilig Hart Tienen heeft een nieuwe MUG-wagen

De nieuwe wagen werd net zoals zijn voorganger helemaal omgebouwd tot een MUG-voertuig. "De wagens krijgen een verstevigde onderkant en extra krachtige remmen.” vertelt Guido Mombaers, hoofdverpleegkundige dienst Spoedgevallen in RZ Tienen. “Het grote verschil met de vorige wagen is dat deze continue motorverwarming heeft. Hierdoor heeft de motor altijd warm en is hij sneller klaar als we moeten uitrijden. Hij heeft ook een langere levensduur”, verklaart Mombaers.