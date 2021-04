350 extra senioren worden halsoverkop opgeroepen in vaccinatiecentrum van Maasmechelen

Het was een feestelijk moment voor Hannelore Notermans (78) uit Rekem toen ze deze ochtend haar mailbox opende, want ze had een mail ontvangen om zich morgen al te laten vaccineren. “Ik ben hier heel blij om, want ik had dit totaal nog niet verwacht.” Maar het opvallende is dat ze die mail gisterenavond pas rond 23.00 uur heeft gekregen. Normaal zitten er 10 dagen tussen het uitsturen van de uitnodiging en de vaccinatie zelf. Maar dat was hier niet het geval.