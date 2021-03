Al zeker 50 skeletten opgegraven in Lier: "Niemand wist dat hier zo'n groot grafveld lag"

Vorige week nog vonden archeologen 16 skeletten aan het Sionsplein in Lier, in de Rosbeiaardstraat. Inmiddels zijn er al 50 skeletten gevonden, en dat is heel bijzonder. "We vinden wel vaker skeletten in stedelijke context, maar bij zo veel skeletten moet je spreken van een grafveld", vertelt archeologe Inger Woltinge in Start Je Dag bij Radio 2 Antwerpen. "Tot nu toe wist niemand dat het daar lag. Het is heel uitzonderlijk dat een grafveld van deze omvang niet bekend is."