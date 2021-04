Bezoek drie Brusselse musea voor een prikje en steun de sector

De formule van de Brussels Card Discovery laat toe om drie musea te bezoeken in een periode van drie maanden. Je moet uiteraard wel op voorhand reserveren. Het aanbod is ruim en divers. Het omvat zowel klassiekers zoals de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België of BOZAR met de gloednieuwe tentoonstelling gewijd aan Roger Raveel, als verborgen parels zoals het Schaarbeeks Biermuseum of het onlangs geopende MigratieMuseum. De Brussels Card Discovery kost normaal 24 euro. Maar om ze te lanceren worden de eerste 2.000 exemplaren verkocht aan 19 euro.