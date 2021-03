Nieuwe locatie van "Het Lam Gods" in Gent moet meesterwerk internationale boost geven

Ook Peter De Wilde, CEO van Toerisme Vlaanderen, is blij met de nieuwe campagne én het nieuwe bezoekerscentrum van "Het Lam Gods": "Vandaag kan je onze Vlaamse Meesters in alle toonaangevende musea ter wereld bewonderen, maar als je écht wil weten hoe ze gewoond, geleefd en gewerkt hebben moet je nu eenmaal in Vlaanderen zijn. Voor mij is de opening van het nieuwe bezoekerscentrum in de Sint-Baafskathedraal een absolute blikvanger binnen ons "Vlaamse Meesters"-programma. De broers Steyaert laten ons nu alvast virtueel meereizen in de voetsporen van dit meesterwerk."

Bekijk hier de documentaire "Het Lam Gods: de terugkeer van zijn goddelijke kleuren":