Amerikaanse president Joe Biden tijdens eerste persconferentie: "Ik ben verkozen om dingen gedaan te krijgen"

Joe Biden is al twee maanden en enkele dagen aan de macht, maar had tot nog toe geen enkele persconferentie gegeven. Vandaag was dus zijn vuurdoop als president. "Hij heeft de test met verve doorstaan", stelde VRT NWS-correspondent Björn Soenens vast. "Hij antwoordde vrij ontspannen op de vragen."

Biden sneed een hele resem onderwerpen aan. Zo kondigde hij met trots aan dat er in de eerste 100 dagen van zijn ambtstermijn 200 miljoen vaccins ingeënt zullen zijn. Een versnelling is dat ten opzichte van zijn aanvankelijke doelstelling van 100 miljoen vaccins in de eerste 100 dagen.

Naast de coronacrisis wil Biden zich ook meer en meer beginnen toeleggen op een aantal andere "langetermijnproblemen", zoals immigratie en de wapenwetgeving. De voorbije weken en maanden is het aantal migranten dat de VS via de Amerikaans-Mexicaanse grens wil binnenkomen, weer enorm gestegen. Ze hopen dat Biden een soepeler beleid zal voeren dan zijn voorganger Donald Trump. Vaak gaat het om niet begeleide minderjarigen.

Maar Biden wijt de problemen aan de grens vooral aan het volgens hem slechte beleid van zijn voorganger. Er was bijvoorbeeld te weinig opvang voor minderjarige migranten. Tegelijk wijst hij er op dat het probleem jaarlijks terugkomt en er elk jaar bij het begin van het jaar een significante toename van migranten is aan de grens.

Biden benadrukt dat een meerderheid van die migranten ook wordt terruggestuurd. Hij wil het immigratiesysteem in zijn land weer opbouwen na de "puinhoop" onder Trump en belooft snel beterschap en hulp voor de landen waar de jonge migranten vandaan komen.