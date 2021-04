Bijgebouw van iconische villa Nottebohm in Brecht raakt zwaar beschadigd na brand

Vermoedelijk is de brand rond de schouw ontstaan. Brandweerzone Rand heeft met tankwagens bluswater aangevoerd. Tijdens het blussen raakte 1 brandweerman gewond. Hij is overgebracht naar het ziekenhuis.

De schade aan het gebouw is groot. Het gaat om een bijgebouw van villa Nottebohm, die in 2018 werd afgebroken. De villa werd enkele jaren geleden nog gebruikt als decor in de Amerikaanse film 'Miss Peregrine's Home for Peculiar Children' van Hollywood regisseur Tim Burton.