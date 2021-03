Broedvogels in Vlaanderen: geen sprake van herstel

De trends bij de trekvogels die ten zuiden van de Sahara overwinteren, kunnen flink beïnvloed worden door zowel de omstandigheden in Vlaanderen als die tijdens de trek , bijvoorbeeld de jacht, én in de overwinteringsgebieden zelf, waar droogte, jacht en dergelijke een rol kunnen spelen. Het is niet altijd duidelijk welke van deze factoren doorslaggevend is.

Een soort als de zomertortel ondervindt in alle periodes van het jaar veel druk: ze leeft in landbouwgebied in Vlaanderen en wordt fel bejaagd over de ganse trekroute en in Afrika. Ze is ondertussen zo zeldzaam geworden dat ze niet meer wordt opgepikt in het ABV-project. De kans is reëel dat de zomertortel binnen afzienbare tijd als broedvogel uit Vlaanderen, en bij uitbreiding uit heel West-Europa, zal verdwijnen.

Gemiddeld genomen lijken de trekvogels zich in 2018-2020 echter enigszins te herstellen tot het niveau van 2007, na een periode van flinke afname in 2013-2017.

Dit artikel is gebaseerd op een persbericht van het INBO.