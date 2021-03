Brugge zoekt vrijwilligers om luchtkwaliteit te meten: “Af en toe een ritje maken met onze meetfiets”

Ze zoeken een vijftal mensen die het zien zitten om af en toe met hun meetfiets te rijden. Dat is een gewone stadsfiets, geen elektrische, maar wel met een bak met meetapparatuur op het bagagerek. Om daar vlot mee te kunnen werken moeten de vrijwilligers wel een korte opleiding volgen.

“Het is de eerste keer dat de stad daarvoor vrijwilligers inschakelt”, zegt schepen Minou Esquenet (CD&V). “Op die manier betrekken wij burgers bij ons beleid en doen we aan een soort van burgerwetenschap. Zij kunnen ons helpen om cijfers te verzamelen over de luchtkwaliteit, die overigens zeer goed is in onze stad. Door de metingen met die fiets, gecombineerd met sensoren in de stad, weten wij continu hoe onze luchtkwaliteit is.