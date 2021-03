Influencers lokken haatberichten uit bij fans: "Er heerst een erg competitieve sfeer"

Door iemand neer te halen, willen de influencers hun eigen populariteit in de verf zetten, zegt Vandebosch. "Het is jammer dat de fans worden meegezogen in die competitieve sfeer, want je creëert een soort van toxische cultuur. Je ziet dat sommigen het niet zo serieus nemen, dat het bijna een spelletje wordt, maar niet iedereen die dan zo'n bericht of bedreiging krijgt, gaat dat op die manier opvatten. Zeker niet als het gaat om jonge kinderen en dat is bij de fans van Céline en Michiel vaak wel het geval."