Congolees gerecht wil Generaal John Numbi berechten in moordzaak Chebeya

De Congolese justitie is met een onderzoek gestart naar het voormalige hoofd van de nationale poltie, Generaal John Numbi. Hij wordt ervan verdacht de moord te hebben beraamd op de bekende mensenrechtenactivist Floribert Chebeya en zijn chauffeur Fidèle Bazana. Chebeya leidde de organisatie le Voix des sans voix, die de luis in de pels was van de opeenvolgende presidenten Mobutu, Laurent en Joseph Kabila. Chebeya was op 1 juni 2010 naar het kantoor geroepen van Generaal Numbi in Kinshasa. Een dag later werd zijn lichaam in zijn auto gevonden, en werd een seksmoord in scène gezet. Uit de autopsie bleek dat hij overleden was aan een hartstilstand en daarvoor was mishandeld. Het lichaam van de chauffeur is nog altijd niet teruggevonden.