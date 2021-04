Dankzij de koeien van Steven en Fien uit Zulte brandt het licht bij de buren: "We hebben zelf een biogascentrale"

De techniek van biogascentrales bestaat al lang, weet Van Parys, maar er is steeds meer inzicht in. Hij weet bijvoorbeeld dat er verse mest nodig is om biogas te maken. In de mest zit methaangas. "De mest moet zo vers mogelijk in de reactor geraken zodat er een maximum aan methaan aanwezig is. In de reactor breken bacteriën de mest af waardoor er nog meer methaan vrijkomt. Dus er worden zoveel mogelijk gassen geproduceerd waarmee dan energie en warmte worden gemaakt."

Zo vers mogelijk, dat is in de praktijk zo snel mogelijk, binnen het uur. "De koe laat het vallen, in de stal zijn er mestschuiven die over de grond slepen en die om de 3 kwartier mest naar een verzamelput brengen. Van daar gaat die om het uur naar de reactor.