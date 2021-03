Dreigt er een vaccinoorlog tussen Europa, AstraZeneca en het Verenigd Koninkrijk?

Het is allemaal begonnen met een ruzie tussen de EU en het VK over 4 miljoen AstraZeneca-vaccins, die klaarliggen in de Halix-fabriek in de Nederlandse stad Leiden. Die fabriek is, naast de fabriek in ons land in Serneffe, een van de twee productiehubs van het AstraZeneca-vaccin op het Europese vasteland. Toch leverde die tot voor kort enkel aan het VK omdat ze nog geen toestemming had van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) om als producent voor AstraZeneca op te treden.

Terug naar die 4 miljoen vaccins. Doordat de Halix-fabriek enkel leverde aan het VK, was het volgens hen niet meer dan logisch dat de vaccins voor hen waren. Maar binnenkort zou het EMA het licht toch op groen zetten voor de fabriek, waardoor de EU nu ook aanspraak maakt op die 4 miljoen vaccins. Zéker omdat AstraZeneca mijlenver achterloopt op het aantal beloofde vaccins aan de EU. Zo had het bedrijf 120 miljoen vaccins beloofd voor de periode januari-maart. In de loop van januari kondigde het bedrijf echter aan dat dat er maar 30 miljoen zouden zijn, maar tot vandaag zit het bedrijf nog lang niet aan die hoeveelheid geleverde vaccins.