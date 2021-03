BEKIJK: Waarom wilde Club Brugge naar de beurs? Waarom werd de beursgang afgeblazen? En is dit nu uitstel of afstel?

Het verbaast professor Michiels ook niet dat er weinig interesse was. “In België was Club Brugge de eerste voetbalclub die naar de beurs wilde trekken, maar in Europa is slechts een select clubje van voetbalclubs die al beursgenoteerd zijn - waaronder Manchester United, Ajax Amsterdam en Juventus Turijn. We zien dat die clubs het op de beurs ook niet zo goed doen en dat er ook niet zoveel interesse is in hun aandelen.”

"Club Brugge doet het op dit moment financieel goed, maar het blijft een risicovolle investering. Vandaar dat grote beleggers er waarschijnlijk niet zoveel interesse in hebben."

