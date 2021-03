Nog altijd verdienen vrouwen 23 procent minder dan mannen: "Aan dit tempo nog 50 jaar wachten op gelijk loon"

Dat vrouwen meer deeltijds werken, speelt zeker een rol in dat verschil. "Van alle vrouwen die werken, werkt 44 procent deeltijds", legt Claes uit. "Bij mannen is maar 12 procent. Wij nemen dat heel bewust mee in onze berekeningen, want dat is niet onschuldig. Vrouwen doen dat omdat ze het anders niet gecombineerd krijgen."