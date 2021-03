Everzwijnen houden opnieuw lelijk huis in Koersel: paarden kunnen niet meer in de wei

Nathalie Mignou is een van de buurtbewoners die al een hele tijd tijd last heeft van everzwijnen. Ze ploegen haar paardenweide helemaal om, ondanks de vele maatregelen die ze al nam om de everzwijnen weg te houden. Zo heeft ze onlangs nog schrikdraad gespannen. Maar tevergeefs.

Voor haar paarden is het levensgevaarlijk, zegt ze. "De everzwijnen woelen de wei om, waardoor je dikke kluiten krijgt. De paarden kunnen daarover struikelen, en als een paard zijn been breekt, kan dat dodelijk zijn." Nathalie heeft de jongste tijd al heel wat maatregelen genomen, maar die hebben niet geholpen. "Ik had al veel geïnvesteerd, maar omdat het niet hielp, heb ik vorig jaar nog eens extra geïnvesteerd in nieuwe draad en een nieuw systeem om de stroom zo krachtig mogelijk tot aan de schrikdraad te krijgen, maar ook dat heeft niets uitgehaald."

De everzwijnen hebben momenteel ook vrij spel in de tuinen en weiden in Koersel omdat het momenteel broedseizoen is en dan mag er niet gejaagd worden. Vandaag is er een overleg gepland tussen buurtbewoners, jagers en Natuurpunt Beringen om de overlast en mogelijke maatregelen te bespreken.