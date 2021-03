Federale regering gaat strenger toezien op telewerkregels en desnoods ook strenger straffen

"Telewerk is een van de gouden regels om de verspreiding van het coronavirus te verhinderen", zegt minister Dermagne. "Wordt deze gouden regel te vaak met voeten getreden? Zeker. Daarom heb ik voorgesteld de controle op verplicht telewerk te verscherpen."

Vanaf zaterdagavond is er de website van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid een elektronisch registratiesysteem beschikbaar. "Dat is verplicht voor alle bedrijven die personeel in dienst hebben", verduidelijkt Dermagne. De bedrijven zullen verplicht moeten aangeven hoeveel mensen ze in dienst hebben en hoeveel personeelsleden niet kunnen telewerken.

Zo hoopt Dermagne dat de controles op de telewerkregels makkelijker kunnen verlopen. "De sociale inspecteurs kunnen bij een controle wat is doorgegeven eenvoudigweg vergelijken met de situatie ter plaatse", aldus de minister.

