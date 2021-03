VUB ontwikkelt nieuwe app om wateroverlast in steden beter in kaart te brengen

Professor Verbeiren doet een concrete oproep: “De onderzoeksfase van de app is afgelopen en in Brussel willen we nu graag evolueren naar een operationele fase. Daarvoor hebben we nood aan een zo groot mogelijk aantal gebruikers die hun observaties delen via de app. Hoe groter de community, hoe beter. Zo kunnen we zoveel mogelijk gebieden systematisch in kaart brengen Ook het melden van hevige regen zonder wateroverlast is heel relevant, omdat dit toelaat om onze voorspellingen te verbeteren. Met de voorspellingen kunnen we bijdragen aan een betere aanpak en preventie van wateroverlast.”