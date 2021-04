BEKIJK - Gevecht over geweldvideo's in Frankrijk: waarom blijft nieuwe veiligheidswet gemoederen beroeren?

Linda Kebbab, verantwoordelijke bij politievakbond Unité SGP Police-FO, zegt dat er in Frankrijk elke dag 30 agenten gewond raken tijdens een controle of patrouille. Ze strijdt tegen het zogenoemde “copwatching”. Copwatching is het bewust filmen van politieagenten om hen zo in een slecht daglicht te stellen, te identificeren en te bedreigen.