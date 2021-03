Gekantelde vrachtwagen zorgt voor kilometers file van en naar de kust

De vrachtwagen reed richting kust toen het fout liep door een klapband. Nadien kantelde de vrachtwagen en belandde hij midden de snelweg, op de vangrails. De chauffeur was erg geschrokken en raakte lichtgewond. Hij kon zichzelf bevrijden via de lichtkoepel van de cabine van de vrachtwagen. De hulpdiensten rukten massaal uit. Al snel daarna zat het verkeer muurvast.

In de richting van de kust was de snelweg even volledig afgesloten om zand te ruimen en de vrachtwagen te takelen. Ondertussen is er weer 1 rijstrook open. Richting binnenland moet het verkeer deels over de pechstrook. Het zorgt voor kilometers file. Wie over de E40 moet via Jabbeke, neemt beter een omleidingsweg. De hinder kan nog uren aanhouden.

Bekijk de beelden van de file na het ongeval hier: