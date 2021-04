Gent test transport van bouwmaterialen via het water uit met een elektrische boot

Aan het Oud Gerechtsgebouw in Gent is de allereerste elektrische vrachtboot uitgevaren die moet uittesten of het mogelijk is om via de binnenwateren bouwmaterialen te vervoeren. De boot is eigenlijk een vlot met een elektromotor die draait op batterijen. Er is dus geen schadelijke uitstoot. In een eerste fase van het pilootproject worden er balans- en batterijtesten uitgevoerd. Als de boot helemaal gebruiksklaar is, komen er nieuwe testen met echte ladingen bouwmateriaal tot 1 ton zwaar.

