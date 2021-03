Gentse studentenvertegenwoordiger betreurt gedrag jongeren Sint-Pietersplein: “Dit kan voor iedereen gevolgen hebben”

De Gentse studentenvertegenwoordiger Saïd Mabrouk is teleurgesteld in het gedrag van de jongeren die het gisteren te bont maakten op het Sint-Pietersplein. “Daar is net ruimte gemaakt om op een veilige manier toch nog mensen te zien. Het getuigt van weinig respect dat sommige jongeren zich tegen de politie keren. Ze schieten daarmee uiteindelijk enkel in hun eigen voet.”