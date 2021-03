Volgens Gezinsbond zijn ouders het "kotsbeu": "De emmer is vol, noodopvang moet worden uitgebreid"

Volgens Sleurs komen er de afgelopen dagen heel wat ongeruste berichten binnen van ouders, over verschillende onderwerpen. "Voor veel mensen dreigt de emmer over te lopen, en dan komen er al eens tranen bij", onderstreept Sleurs. "Ouders moeten ouder zijn, maar ook leerkracht. En politieagent, want ze moeten uitleggen wat mag en niet mag (...) Maar vooral over die opvang krijgen we heel veel bezorgde reacties", aldus de algemeen directeur.