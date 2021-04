Gouverneur Van Cauter: “Supporters met wereldklasse volgen de Ronde van Vlaanderen via radio of tv”

Net zoals de laatste keer, wordt de Ronde van Vlaanderen zonder publiek gereden. Ook nu worden alle hellingen en kasseistroken afgesloten. Niemand kan er de koers volgen. De mensen die er toch zijn, omdat ze er wonen of werken, moet zich ook aan strenge maatregelen houden. “Met je eigen bubbel mag je buiten staan, als dat in de voortuin of op de oprit is. Maar op openbaar domein gelden overal de mondmaskerplicht en het samenscholingsverbod. Ook commerciële activiteiten langs het parcours of bij start en aankomst zijn verboden”, legt Van Cauter uit.