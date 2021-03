Handschrift "Bezette stad" van Paul van Ostaijen voor het eerst te zien: "Onmisbaar gelijk een kookboek"

In 1921 was de film een nieuw massamedium en Paul van Ostaijen en zijn vrienden waren erdoor betoverd. Op de expo zijn fragmenten uit boevenfilms te zien, waar de meesterdief het steevast haalt van het gezag, waar de wereld op zijn kop wordt gezet. In één van de filmscenes is de hoofdrol voor de Zweedse actrice Asta Nielsen, die vaak wordt genoemd in “Bezette stad”. “Ze werd aanbeden als een goddelijk wezen,” zeggen de curatoren. Dat Van Ostaijen kleuren als “pruisies blauw” of “violet” noemt in zijn gedichten heeft alles te maken met de kleurenfilters die in de bioscoop werden gebruikt. Hij past ook al schrijvend regelrechte filmtechnieken toe, als hij van een overzichtsbeeld overschakelt naar een detail waar hij op inzoomt.