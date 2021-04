Herman Brusselmans schrijft mee aan handboek Nederlands voor jonge nieuwkomers: “Ik heb de controverse geschuwd”

In Gent wordt volgende week het nieuwe literatuurhandboek ‘Overhaald’ voorgesteld in kunstencentrum Vooruit. Het concept komt van 3 studenten van de Artveldehogeschool. Thibaut Duthois, Robbe Pessemier en Nikolaas Mergan bedachten het als een bachelorproef. Het idee trok de aandacht en is nu verder uitgebreid onder meer met verhalen en gedichten van enkele bekende auteurs. Zij schreven speciaal voor ‘Overhaald’ nieuw werk dat nauw aansluit bij de leefwereld van een tiener én dat ook leuk is om te lezen.