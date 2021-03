Hoe komt het dat je smartphonemerken Xiaomi en Oppo plots in alle folders ziet verschijnen?

Xiaomi is bij ons redelijk onbekend als het gaat over smartphones. Het merk is vooral populair in Azië waar het in verschillende landen een groot marktaandeel heeft. Europa was voor Xiaomi lange tijd niet interessant genoeg, maar voor Huawei was dat anders. De Chinese smartphonebouwer had bij ons verschillende succesvolle toestellen gelanceerd en bereikte de top in 2018, toen het goed op weg was om Samsung in te halen en de grootste ter wereld te worden.