Hotelschool in Brugge niet tevreden met nieuwe coronaregels: “Wij kunnen perfect afstandsonderwijs organiseren”

De examens gaan volgende week wel door. Dat betekent dat sommige leerkrachten vakantie krijgen, terwijl anderen examentoezicht moeten houden en die examens ook moeten verbeteren. “Nu nemen ze beslissingen die ervoor zorgen dat er een ongelijkheid ontstaat”, zegt Cornette.

De directeur had liever gehad dat volgende week via afstandsonderwijs kan georganiseerd worden. “Op twee dagen tijd kunnen wij dat perfect organiseren. Nu zitten kinderen thuis in vakantiemodus, terwijl anderen nog examens hebben. Met afstandsonderwijs had iedereen zich nu correct behandeld gevoeld.”