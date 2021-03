Huisartsen Kemp en Duin kunnen patiënten opgeven voor thuisvaccinatie: "Enkel voor uitzonderlijke gevallen"

De patiënten zelf of een vertrouwenspersoon moeten eerst een aanvraag voor thuisvaccinatie doen bij de huisarts. Die beslist dan of je in aanmerking komt. De komende maanden krijgen de huisartsen telkens om de twee weken de kans om een lijstje van patiënten door te geven. "Ze starten natuurlijk met hun allerzwaarste risicopatiënten want ze kunnen slechts vijf mensen per keer opgeven voor thuisvaccinatie", zegt Ieven. "Je kan niet meer dan vijf vaccins ophalen omdat het niet te lang in de auto mag blijven liggen."