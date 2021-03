Help! Ik ben online opgelicht via phishing: wat nu?

Je eigen bank- of kredietinstelling bellen is sowieso cruciaal, die kan de toegang tot jouw rekeningen laten blokkeren. De meeste banken hebben een speciaal telefoonnummer dat de klok rond bereikbaar is om fraude te melden.

Maar eens het geld van jouw persoonlijke rekeningen verdwenen is, is het nog veel belangrijker om snel contact op te nemen met de bank naar waar het geld overgeschreven is, te zien aan het rekeningnummer waarnaar de betalingsopdracht gebeurd is. De kans is immers reëel dat ze daar het geld nog tijdig kunnen onderscheppen.

Contacteer ook Card Stop om je kaart te laten blokkeren. Dit kan op het nummer 070 344 344.