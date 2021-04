IlloCare heeft zijn productie van bieretiketten uitgebreid naar kindermondmaskers

IlloCare is nog een jong bedrijf. Het werd vorig jaar opgericht door Illochroma in Genk, een drukkerij gespecialiseerd in etiketten voor flesjes van de biergiganten en andere dranken en voedselbokalen. Het bedrijf is ondergebracht in een vroegere bumperfabriek die voor Ford Genk werkte en is tegenwoordig in Chinese handen. Maar bij het uitbreken van de coronacrisis bleek de aanvoer van mondmaskers uit het buitenland stil te vallen en werd dochterbedrijf IlloCare opgericht dat modieuze, chirurgische mondmaskers maakt. Er werd een cleanroom geïnstalleerd met nieuwe machines waar mondmaskers op maat en naar de smaak van de Europese gebruiker uit rolden. Personeelsleden van het maatwerkbedrijf Bewel nemen de verpakking voor hun rekening.