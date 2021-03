Massale vaccinproductie in India: een verhaal van moedige beslissingen in turbulente tijden

Een van de Indiase vaccinmakers is zelfs de nummer 1 in de wereld. Op zijn eentje vervaardigt het familiebedrijf Serum Institute of India (SII) de helft van India’s vaccins: jaarlijks 1,5 miljard dosissen. SII heeft zich nu ook op de productie van het coronavaccin gestort. En dat op zich is al een memorabel verhaal, waar de Indiërs best wel trots op mogen zijn. Een verhaal van moedige beslissingen in turbulente tijden.

