Vlaanderen zet drones in om wild te beschermen tegen maaimachines: “De vraag bij landbouwers is groot”

"We hebben 8 wildbeheereenheden geselecteerd in heel België, 2 uit Oost-Vlaanderen, eentje tussen de Schelde en Leie en een andere in Aalst. Ook in de andere provincies zijn er pilootprojecten, zo vrijwaren we de diversiteit aan wilde dieren over heel Vlaanderen. In Oost-Vlaanderen zijn er bijvoorbeeld meer patrijzen dan in Limburg. In Limburg zijn er dan meer everzwijnen, terwijl dit dier niet in Oost-Vlaanderen voorkomt." De projecten lopen tot in juni.