Kleuteronderwijs in Franstalig België gesloten, Vlaamse kleuterscholen "kunnen maar moeten niet openblijven"

De kleuterscholen in Franstalig België worden ook een week eerder gesloten. Officieel heet het dat er geen "pedagogische activiteiten" meer zijn. Er wordt wel opvang voorzien. In Vlaanderen kunnen de kleuterscholen zelf bepalen of ze open blijven. “Het is aan de mensen die er dagelijks in moeten werken om te bekijken hoe zij het georganiseerd krijgen", zegt Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) aan VRT NWS.