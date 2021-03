Meest bezochte museum van ons land moet zalen met Rubens, Rembrandt en Bruegel sluiten door personeelstekort

Vlaams minister Zuhal Demir (N-VA), ooit op federaal niveau nog bevoegd voor het KMSKB, heeft via Toerisme Vlaanderen mee geïnvesteerd in de opfrissing van de Bruegelzaal. Demir betreurt de keuze van het museum: "Corona heeft het internationaal toerisme quasi doen stilvallen. We moeten al onze troeven inzetten om bezoekers te verleiden om, zodra het opnieuw mag, een bezoek aan Vlaanderen te brengen. En met onze Vlaamse meesters hebben we op dat vlak goud in handen. In Gent gaat net op dit moment het nieuwe bezoekerscentrum van het Lam Gods open: een extra reden voor de kunstliefhebber om naar Vlaanderen af te zakken."