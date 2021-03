Kustburgemeesters reageren tevreden op kustplan van de NMBS: "Code rood als treinen te vol dreigen te geraken"

Een "overdreven en emotionele" reactie, vond minister Gilkinet, al heeft hij naar eigen zeggen wel begrip voor de bezorgdheden. Een "productief" overleg gisteravond tussen de betrokken partijen heeft dan ook tot een oplossing geleid. Tot tevredenheid van onder anderen Oostends burgemeester Tommelein.

"De NMBS is met een zeer goed voorstel gekomen. Er is tegemoet gekomen aan de zorgen van de kustburgemeesters", aldus Tommelein. De spoormaatschappij zal volgens hem onder meer werk maken van een barometer om de drukte beter in te schatten en daarover te communiceren.

"De dag voor dat mensen vertrekken, plant 68 procent van de reizigers hun treinrit via de website of de app. Dat loopt zelfs op tot 76 procent. Als drie vierde van de mensen de gewoonte heeft om de treinreis te plannen, dan kan je met een redelijke grote nauwkeurigheid inschatten hoeveel mensen op de trein zullen zitten. En dan kan je maatregelen nemen via een barometer waarbij de treinreizigers, maar ook het grote publiek en de politie code rood krijgen als bepaalde treinen effectief overbezet dreigen te geraken", legt burgemeester Tommelein uit.