Ladeuzeplein in Leuven tweede avond op rij ontruimd

De studenten zelf vonden het natuurlijk jammer dat ze weg moesten van het plein. "Het is jammer dat we om negen uur al weg moeten terwijl de avondklok pas om 24 uur ingaat. Het is belachelijk want iedereen zat ook op afstand en in zijn eigen bubbel", zegt een studente. "We zaten nog maar tien minuten neer toen een agent langskwam om te zeggen dat we op bevel van de burgemeester weg moesten. Iedereen gaat nu naar een ander park of naar binnen. Ik denk dat er betere maatregelen moeten komen", zegt een andere student. Eén studente neemt het woord "politiestaat" in de mond. "Ik vind dit heel jammer want iedereen wil jong zijn en je jeugd krijg je nooit meer terug. Ik vind dit gewoon een politiestaat."