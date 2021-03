Liveblog: Cijfers blijven stijgen, 1 op de 4 covidpatiënten in ziekenhuis ligt op intensieve zorg

Vanaf zaterdag kan winkelen in niet-essentiële winkels in ons land alleen nog op afspraak. In Nederland doen ze dat al sinds begin deze maand op die manier. Nicole Schins van "Nicole Exclusieve Damesmode" in Maastricht had liever een volledige lockdown gehad, zo vertelde ze in "De ochtend".



"De extra klanten die je normaliter hebt, voelen zich op het moment dat ze een afspraak maken een beetje bezwaard. Stel dat ze bijvoorbeeld niks kunnen vinden. Die groep maakt dus geen afspraak. Ze lopen wel langs de etalage, maar ik mag ze niet binnenlaten, want in Nederland moeten we vier uur van tevoren een afspraak gepland hebben, anders riskeer je een boete van 4.000 euro."

Ook handelaars in ons land twijfelen of ze nog veel klanten zullen zien. "In een winkelstraat moet je het voor 70 procent hebben van passage. Dat heb je nu niet meer", zegt Nico Volckeryck, handelaar en voorzitter van NSZ Antwerpen.