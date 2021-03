Tientallen cipiers houden lockdownfeestje op parking van gevangenis Lantin

Tientallen cipiers hadden zich verzameld op de parking van de gevangenis, voor het afscheidsfeest van een collega. Wel degelijk in openlucht dus. Maar volgens onze informatie hielden ze daarbij geen afstand van elkaar, en droeg ook niemand een mondmasker. Bovendien speelde het feest - met een glas alcohol in de hand - zich af onder de ramen van de cellen en dus in het zicht van de gedetineerden, die zich al een jaar aan strikte maatregelen moeten houden. Zo mogen ze nauwelijks nog familie of andere bezoekers ontvangen.