"Gezonken" zeilboot in de Gavers nieuwe attractie voor duikers 

In provinciedomein De Gavers in Harelbeke heeft de provincie een zeilboot naar de bodem van het Gavermeer laten zinken. Het wrak moet zorgen voor meer beleving voor de duikers op het provinciedomein. “Het is een prima voorbereiding voor duikers die ooit eens naar boten willen duiken in de Noordzee”, zegt lokale duiker, Peter Ryngaert.