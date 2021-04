Nieuwe elektrische wagentjes in Bilzen om met je bubbel in de omgeving op verkenning te gaan

Al 11 jaar heeft Toerisme Bilzen de wagentjes in zijn aanbod. Ze zijn veel gebruikt en daardoor stilaan aan vervanging toe. In het totaal zijn er acht wagentjes, per jaar worden er twee nieuwe aangekocht. "Ondertussen hebben we er al vier nieuwe, de andere houden we als reserve voor bij een defect. De nieuwe exemplaren bieden meer comfort, ze zijn groter en hebben voldoende plaats voor vier volwassenen én een picknickmand. Ook voldoen ze uiteraard aan alle veiligheidsnormen,” legt schepen van toerisme Bruno Steegen (BETER BILZEN) uit.