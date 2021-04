Zanger Metejoor op nummer 1 in Vlaamse hitlijsten: "Hopen dat dit de doorbraak is"

De Vlaamse zanger Metejoor, in Vosselaar beter bekend als Joris Van Rossem, staat met zijn hit "1 op een miljoen" op de eerste plaats in de Vlaamse hitlijsten. Het duet met de Nederlandse zangeres Babet blijkt een groot succes. Metejoor combineert zijn zangcarrière met zijn job als leerkracht. "Mijn omgeving fluistert me in dat dit mijn doorbraak zou kunnen zijn. Maar totdat er veel concerten aankomen, ga ik niet weg uit het onderwijs", vertelt Van Rossem op Radio 2 Antwerpen.