Natourcriterium Aalst opnieuw jaar doorgeschoven door coronacrisis: “Het wordt nooit meer als vroeger”

“Het criterium dit jaar organiseren is te riskant”, zegt voorzitter Renno Roelandt. “We hebben samengezeten en beslist dat we voor volgend jaar gaan, om verschillende redenen.” De voornaamste reden is uiteraard de coronacrisis. “Het lijkt me erg onwaarschijnlijk dat we half juli al grote evenementen zullen kunnen en mogen organiseren”, zegt Roelandt die zelf arts is. Het natourcriterium zou op 19 juli gereden worden maar het is volgens de organisator nog te onzeker of er dan al voldoende mensen gevaccineerd zullen zijn.